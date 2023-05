Konzerttickets für Auftritt von The Boyz ausverkauft

ⓒ IST Entertainment

Die koreanische Boyband The Boyz will ein Solokonzert veranstalten, aber die Karten sind bereits alle vergriffen. Der Vorverkauf startete am 28. April und die Tickets waren in Windeseile verkauft.

The Boyz wollen vom 19. bis 21. Mai in Seoul auftreten. Sie wollen besonders die Lieder aus ihrem neuen Album, das im Februar herausgegeben wurde, vortragen. Das Album erreichte nicht nur den Spitzenplatz von Albencharts, sondern auch von Musiksendungen. Die Mitglieder von The Boyz haben eigene Ideen zum Bühnenbild eingebracht.