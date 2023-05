Twice wollen in London und Berlin zusätzliche Konzerte geben

ⓒ JYP Entertainment

Die Erwartungen der Europäer an die koreanische Girlgroup Twice sind groß. Als der Vorverkauf der Konzerte in London, Paris und Berlin am 27. April begann, waren die Tickets im Nu vergriffen. Sie wollten eigentlich am 8. September in London, am 11. in Paris und am 14. in Berlin auftreten. Nun haben sie zusätzliche Auftritte eingeplant. Sie wollen noch zusätzlich am 7. September in London und am 13. September in Berlin auftreten.

Aber nicht nur in Europa sind die Sängerinnen gefragt, die Eintrittskarten für die Auftritte im Juni und Juli in Nordamerika sind ebenfalls restlos verkauft.

Twice werden also im Rahmen ihrer Worldtour 20 Städte besuchen und 31 Mal auf die Bühne treten.