LUCY werden an weiteren Musikfestivals teilnehmen

Die koreanische Band LUCY ist derzeit bei verschiedenen in- und ausländischen Musikfestivals vertreten.

Bereits im März dieses Jahres wurde die Gruppe offiziell zu einem der größten Festivals der Welt SXSW in den USA eingeladen. Dort haben sie nicht nur ihre eigenen Lieder, sondern auch Cover-Songs vorgetragen und auf diese Weise Werbung in eigener Sache gemacht.

Nun wollen sie auch in Korea an verschiedenen Musikfestivals teilnehmen. Zuerst einmal werden sie am 14. Mai beim Beautiful Mint Festival mit dabei sein. Dann ist ein Auftritt am 24. Juni beim Seoul Park Music Festival angekündigt.

An den Einladungen kann man gut erkennen, dass sich LUCY als eine der repräsentativen Bands Koreas etabliert hat. Viele sind schon jetzt gespannt auf die weiteren Aktivitäten von LUCY.