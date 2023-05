Vietnam meldet mit 44 Grad Celsius Temperaturrekord

ⓒ Getty Images BankSüdostasien leidet unter einer starken Hitzewelle. In Vietnam wurde mit 44 Grad Celsius ein Hitzerekord vermeldet. Laut Medien wie BBC und AFP teilte das nationale Zentrum für hydrometeorologische Voraussagen in Vietnam mit, dass am Nachmittag des 7. Mai in der nördlichen Provinz Thanh Hóa das Quecksilber auf 44,1 Grad Celsius stieg und damit ein neuer Temperaturrekord aufgestellt wurde. Der bisherige Rekord war mit 43,4 Grad am 20. April 2019 in der nördlichen Provinz Hà Tinh gemessen worden.





Klimaexperte Nguyen Ngoc Huy sagte gegenüber AFP, Vietnams neuer Temperaturrekord sei im Kontext des Klimawandels und der Erderwärmung sehr besorgniserregend. Er glaube, dass dieser Rekord viele Male überboten werden wird. Es bestätige, dass extreme Klimamodelle sich als wahr erweisen. In Thailand stieg das Quecksilber im vergangenen Monat in der westlichen Provinz Mak auf 44,6 Grad Celsius, auch in einem Dorf im Osten Myanmars wurde mit 43,8 Grad Celsius nach 10 Jahren ein neuer lokaler Temperaturrekord aufgestellt.





Nach "South China Morning Post" in Hongkong stieg in einigen Regionen Thailands im vergangenen Monat die gefühlte Temperatur bis auf 50 Grad Celsius. In Indien starben Mitte April in Mumbai bei Temperaturen von 45 Grad Celsius bei einer Veranstaltung 13 Menschen an den Folgen eines Hitzschlags. Viele Meteorologen kündigen eine Wetterwende von La Niña zu El Niño an. Auch die Weltorganisation für Meteorologie der Vereinten Nationen teilte am 3. Mai in einem Bericht mit, dass in diesem Jahr bis Oktober ein El Niño-Klimamuster auftreten wird.





El Niño ist ein Wetterphänomen, das die globalen Temperaturen in die Höhe treibt. In den letzten drei Jahren war die Welt in einer ungewöhnlich langen La Niña-Phase, die einen kühlenden Effekt hat. Die südostasiatischen Länder sind damit beschäftigt, vorbeugende Maßnahmen auszuarbeiten. Die philippinische Regierung bemüht sich angesichts des niedrigen Wasserstands in Dämmen in Manila mit Notmaßnahmen um die Erhöhung der Grundwassermenge. In Thailand hat das nationale Amt für Wasserressourcen die Bürger dazu aufgerufen, Wasser zu sparen. Das Wetteramt Indonesiens hat Brandrodungen verboten, die Landwirte häufig vornehmen.