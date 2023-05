Chinas geheimes unbemanntes Raumschiff kehrt nach neun Monaten zur Erde zurück

ⓒ YONHAP NewsLaut "South China Morning Post" in Hongkong haben chinesische Raumfahrtbehörden mitgeteilt, dass am Vormittag des 8. Mai ein wiederverwendbares unbemanntes Raumschiff nach 276 Tagen im Weltraum zur Erde zurückgekehrt ist. Die China Aerospace Science and Technology Corporation, kurz CASC, das größte Raum- und Luftfahrtunternehmen Chinas, begrüßte die geheime Mission als einen vollständigen Erfolg und maß diesem Ereignis die Bedeutung eines wichtigen Durchbruchs in der Technologieforschung Chinas bei.





Die CASC fügte hinzu, dass wiederverwendbare Raumfahrzeuge eine noch bequemere und kosteneffizientere Möglichkeit für eine friedliche Nutzung des Weltraums bieten werden. Chinesische Behörden veröffentlichen weder technologische Details noch Fotos von dem Raumschiff. Bekannt wurde diesmal lediglich, dass das Raumschiff bei seinem ersten Flug im September 2020 lediglich zwei Tage, aber nun beim zweiten Versuch kaum drei Jahre später, mehr als ein Hundert mal länger als damals im Orbit unterwegs sein konnte.





Experten sagen, dass Chinas Raumschiff in Größe und Design möglicherweise dem geheimen US-Raumgleiter X-37B ähnlich sein kann. X-37B ist ein vom US-Konzern Boeing entwickelter und von den US-Luftstreitkräften betriebener unbemannter und wiederverwendbarer Raumgleiter. Der US-Raumgleiter begann im April 2010 mit seiner Mission. Bei seiner 6ten, im Mai 2020 angefangenen Reise kehrte er nach einer Missionsdauer von 908 Tagen zur Erde zurück.





2011 wurde das Raumfährenprogramm aufgrund der Kosten und Sicherheitsfrage eingestellt. Seitdem konkurrieren die USA und China in der Entwicklung der noch kleineren unbemannten und wiederverwendbaren Raumschiffe miteinander. Die US-Streitkräfte sagen, dass ihr Raumgleiter auf wissenschaftliche Experimente Gewicht lege. Es wird aber stets spekuliert, dass er bei seinem langen Aufenthalt im Weltraum geheime Missionen durchführen würde. Weil die USA vorher keine Details zur Umlaufbahn sowie zum Zeitpunkt des Missionsendes ihres Raumgleiters bekannt geben, halten China und Russland den X-37B für eine Geheimwaffe der USA. Nun gibt auch China keine konkreten Informationen zum eigenen geheimen Raumschiff bekannt.