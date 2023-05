Taiwan verbietet Forschenden mit Verbindungen nach China und Hongkong Teilnahme an Projekten des Cybersicherheitszentrums

ⓒ YONHAP News"Taipeh Times" hat berichtet, dass Wissenschaftlern mit chinesischer, hongkongischer oder macauischer Staatsbürgerschaft die Teilnahme an den Projekten des bald gegründeten Taiwan Academic Cybersecurity Center verboten wird. Auch wer in den Ländern studiert oder an Forschungsprojekten teilgenommen hat, ist von dem Verbot betroffen. Die Vorbereitungen für den Start des Zentrums sollen im nächsten Monat beginnen.





Der Exekutiv-Yuan, das Kabinett Taiwans, machte deutlich, dass Wissenschaftler und Forscher, die in Projekten des Centers mitarbeiten, nicht an Projekten teilgenommen haben dürfen, die von den Regierungen Chinas, Hongkongs oder Macaus finanziert worden sind. Sie dürfen auch nicht in den genannten Regionen studiert haben. Auch Menschen mit Staatsbürgerschaft dieser Regionen sowie solche, die dort in den letzten fünf Jahren eine Lehrtätigkeit ausgeübt haben, sollen ausgeschlossen werden.





Das Center, das vom National Science and Technology Council betrieben wird, wird die Forschung auf sieben Schlüsselbereiche ausrichten. Es sind Informationssicherheit mit künstlicher Intelligenz, Satellitensicherheit, Chipsicherheit, Post-Quanten-Kryptographie, Zero-Trust-Architektur, belastbare Netzwerke und Sicherheit von Mobilfunknetzen der nächsten Generation.





Angesichts zunehmender Spannungen zwischen Taiwan und China will Taiwan durch die Verstärkung der Sicherheitsmaßnahmen und des Gesetzes für Spionage-Verhütung gegen eine mögliche Einmischung Chinas vorgehen. In Taiwan gibt es 50 Hersteller von Produkten und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Informationssicherheit. Etwa 9.000 Menschen sind in diesem Bereich beschäftigt. "Taipeh Times" erklärt, dass die Struktur der taiwanesischen Informationssicherheitsindustrie zu 51,3 Prozent aus Hardware, zu 9,1 Prozent aus Software und zu 39,6 Prozent aus Dienstleistungen besteht.