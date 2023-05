Lee Ha-rim holt Bronze bei Judo-WM in Doha

ⓒ YONHAP NewsJudoka Lee Ha-rim hat bei der Judo-Weltmeisterschaft die Bronzemedaille gewonnen.





Bei dem Turnier in Doha konnte sich der 25-Jährige im Kampf um den dritten Platz in der Gewichtsklasse 60 kg gegen den Olympiasieger Naohisa Takato durchsetzen.





Es ist das erste Mal, dass der Südkoreaner bei einer Weltmeisterschaft eine Medaille gewinnen konnte. Für den dritten Platz wurde er zudem mit 1000 olympischen Rankingpunkten belohnt.





Lee hatte im Viertelfinale gegen den Belgier Jorre Verstraeten verloren und musste sich in der Hoffnungsrunde behaupten. In der ersten Runde besiegte er Younes Saddiki aus Marokko mit einem Ippon und zog in den Kampf um den dritten Platz gegen Takato ein.





In den zwei Minuten und 12 Sekunden nach Kampfbeginn konnten beide Seiten dem Gegner einen Shido, eine kleine Bestrafung, abringen. Nach weiteren 46 Sekunden erhielt Takato einen weiteren Shido und wurde in die Enge getrieben. Nach vier Minuten regulärer Kampfzeit konnte kein Sieger ermittelt werden. Erst in der Verlängerung siegte Lee Ha-rim, nachdem sein Gegner die dritte kleine Bestrafung erhalten hatte.





Lee ist ein Vorzeigeathlet des koreanischen Judo im Leichtgewicht. Er erzielte mehrere Erfolge bei internationalen Turnieren. Unter anderem gewann er im Dezember letzten Jahres beim Grandslam im Tokio die Bronzemedaille, beim Grandslam in Paris im Februar belegte er ebenfalls den dritten Platz.