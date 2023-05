Hochspringer Woo Sang-hyeok Zweiter beim Diamond League Meeting in Doha

ⓒ YONHAP NewsHochspringer Woo Sang-hyeok hat beim Diamond League Meeting in Doha die Silbermedaille gewonnen.





Mit übersprungenen 2,27 Meter belegte er den zweiten Platz und präsentierte sich nach seiner Verletzung am Fußgelenk Ende letzten Jahres wieder in Bestform. Zu Jahresbeginn hatte sich der Athlet zudem einer Nasenoperation unterziehen müssen.





Woo schaffte die 2,18 Meter, 2,21 Meter und 2,24 Meter im ersten Versuch. Bei der Höhe von 2,27 Meter war er im dritten Versuch erfolgreich. Danach ließ er die Latte auf 2,32 Meter legen. An dieser Höhe scheiterte er dann schließlich.





Die in Doha überwundenen 2,27 Meter liegen zwar hinter den 2,30 Metern zurück, die Woo bei den Leichtathletik-Landesmeisterschaften im April in Daegu übersprungen hatte, zieht man in Betracht, dass auch seine Gegner bisher ihr Potenzial noch nicht voll ausschöpfen konnten, herrscht durchaus Anlass zu Optimismus. Sein stärkster Gegner Mutaz Essa Barshim lag in Doha mit übersprungenen 2,24 Meter weit hinter seinem persönlichen Rekord von 2,34 Meter zurück.





Woos Bilanz zeigt, dass sich seine Leistungen im Laufe der Saison steigern. 2021 begann er die Saison im April mit 2,26 Meter bei den Hyper Performance in den USA. Im August übersprang er bei den Olympischen Spielen in Tokio 2,35 Meter und erzielte die bisher beste Leistung eines koreanischen Hochspringers.





Im Vorfeld der Olympischen Spiele in Paris im nächsten Jahr findet im kommenden August die Leichtathletik-WM in Budapest statt. Für September sind das Saisonfinale der Diamond League in Eugene und die Asienspiele in Hangzhou vorgesehen.