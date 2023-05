Eishockey-Herren schaffen Klassenerhalt in Division 1A

ⓒ Getty Images BankDer südkoreanischen Männer-Eishockey-Mannschaft ist der Klassenerhalt gelungen.





Die Mannschaft gewann bei der 1A-Weltmeisterschaft in Nottingham das letzte Match gegen Litauen mit 2:1. Südkorea führte nach einem Treffer von Shin Sang-hoon im zweiten Drittel, ließ jedoch nach einigen Minuten zu, dass Litauen zum Gleichstand aufholte. Im letzten Drittel verwandelte dann der Jüngste im Team, Kim Shi-hwan, 33 Sekunden vor dem Abpfiff eine Vorlage von Shin Sang-hoon und erzielte das entscheidende Tor zum Sieg. Torwart Matt Doltan konnte 32 von 33 gefährlichen Schüssen des Gegners abwehren.





Mit zwei Siegen und drei Niederlagen belegte Südkorea den vierten Platz unter sechs Ländern und verbleibt damit in der Division 1A, das heißt in der zweiten WM-Liga.





Der Sieger des Turniers steigt in die Top-Division auf, das schwächste Team muss in die Division 1B, das heißt in die dritte Liga absteigen. Gastgeber England ging als Sieger hervor und wird künftig in der ersten WM-Liga spielen. Litauen konnte kein einziges Spiel gewinnen. Die Mannschaft stieg somit in die dritte Liga ab.