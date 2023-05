Filmemacher führen zum ersten Todestag von Kang Soo-youn ihre Filme

ⓒ YONHAP News

Am 7. Mai 2022 starb die südkoreanische Filmschauspielerin Kang Soo-youn im Alter von 55 Jahren an einer Hirnblutung. Zu ihrem ersten Todestag fand vom 6. bis 9. Mai 2023 eine Gedenkveranstaltung statt, bei der ihre Filme vorgeführt wurden und Regisseure, Schauspieler und Filmkritiker mit dem Publikum Gespräche über die verstorbene Schauspielerin führten.

Die Gedenkveranstaltung wurde von einer Kommission für Projekte zum Gedenken an Kang vorbereitet. Die Kommission besteht aus 29 namhaften Filmschaffenden wie dem Regisseur Im Kwon-taek und dem Schauspieler Park Joong-hoon. Eine Auswahl von vielen Filmen, in denen die Verstorbene die Hauptrolle gespielt hatte, wurde am 6. Mai im Koreanischen Filmarchiv und vom 7. bis 9. Mai im Kinokomplex Megabox Seongsu aufgeführt. Am 7. Mai fand in dem Kinokomplex, auch in Anwesenheit von rund 300 Filmemachern, die Eröffnungsfeier der Gedenkveranstaltung statt.

Mitte Mai erscheint außerdem ein Gedenkband mit dem Titel „Kang Soo-youn“. Er besteht neben Beiträgen vom Filmkritiker Jeong Seong-il, der Science-Fiction und Fantasy-Autorin Chung Serang, dem Regisseur Bong Joon-ho, dem Schauspieler Sol Kyung-gu und der Schauspielerin Kim Hyun-joo auch aus zahlreichen Fotos aus verschiedenen Phasen ihrer Filmkarriere.