Film „Rebound“ erhält beim 25. Udine Far East Film Festival Publikumspreis

Der neueste Film „Rebound“ des Regisseurs Jang Hang-jun hat beim 25. Udine Far East Film Festival (FEFF) den Publikumspreis „Silver Mulberry“ erhalten. Dies teilte der Filmverleih Barunson E&A am 8. Mai mit.

Sabrina Baracetti, Vorsitzende des Exekutivkomitees von FEFF, sagte, „Rebound“ sei ein Film, der mit seinen überzeugenden und präzisen Basketballszenen und seinen komischen aber rührenden Elementen direkt ins Herz geht. Jeder, der den Film gesehen hat, sei dankbar für den Mut und die Ehrlichkeit dieser Geschichte gewesen. Der Film sei einer der erfolgreichsten Filme, die beim FEFF vorgestellt wurden, und habe eine sehr hohe Bewertung von 4,60 von insgesamt 5 Punkten erhalten.

Das Festival mit Sitz in Udine, einer Stadt im Norden Italiens, konzentriert sich auf Filme aus Ostasien und ist das größte Filmfestival seiner Art in Europa. Der Publikumspreis „Silver Mulberry“ wird an den Film mit den meisten Publikumsstimmen vergeben. Bisher erhielten mehrere südkoreanische Filme diesen Preis, darunter „1987“ (2017), „Beasts Clawing At Straws“ (2020) und „Miracle“ (2021). In diesem Jahr wurden einschließlich „Rebound“ insgesamt 43 asiatische Filme beim FEFF vorgestellt.

Das Sportdrama basiert auf der wahren Geschichte vom Trainer Kang Yang-hyeon und dem Basketballteam der Busan Joongang High School. Das Team schaffte es 2021 mit nur sechs Spielern und ohne Ersatzspieler bis ins nationale Meisterschaftsfinale. Der Film, in dem Ahn Jae-jong in der Rolle des Trainers Kang zu sehen ist, feierte am 5. April seine Premiere.