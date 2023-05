Muttertag in Nordkorea

ⓒ YONHAP News

Südkorea feierte am 8. Mai den Elterntag. Viele Menschen brachten als Zeichen des Dankes an der Brust ihrer Eltern eine rote Tulpe an, überreichten ihnen Geschenke und kamen mit ihnen zum Essen zusammen. In Südkorea war es der 51. Elterntag. In Nordkorea hingegen gibt es keinen Elterntag. Stattdessen wird dort jedes Jahr am 16. November ein Muttertag begangen. Dazu sagt Hyun In-ae vom Ewha-Institut für Vereinigungsstudien in Südkorea:





Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un erklärte 2012 den 16. November zum Muttertag. Es war der erste Feiertag, der eingeführt wurde, seit er an die Macht kam. Der Tag war der Jahrestag des ersten Nationalen Treffens der Mütter im Jahr 1961. Der Republikgründer Kim Il-sung hielt damals eine Rede unter dem Titel “Die Pflicht der Mütter für die Erziehung der Kinder”. Der derzeitige Machthaber wählte den Tag, um offenbar vom Image Kim Il-sungs zu profitieren.





In seiner Rede rief Kim Il-sung damals verheiratete Frauen dazu auf, sich an Außenaktivitäten für den Aufbau eines sozialistischen Landes zu beteiligen. Kims Enkel Kim Jong-un erklärte später den 16. November zum Muttertag, als er offiziell zum Ersten Sekretär der herschenden Arbeiterpartei und Ersten Vorsitzenden der damaligen Nationalen Verteidigungskommission ausgerufen wurde. In Südkorea wurde 1956 ein Muttertag eingeführt, um die Frauen zu würdigen und zu trösten, die ihre Kinder ohne ihre Ehemänner aufzogen, die im Korea-Krieg gefallen waren. 1973 wurde dann der Muttertag durch einen Elterntag ersetzt. In Nordkorea hält man am Muttertag fest:





In Nordkorea wird das Wort “Eobeoi”, was “Eltern” heißt, nicht für gewöhnliche Personen benutzt. Es ist für den obersten Anführer reserviert. Der Ausdruck “Elterntag” ist nicht ganz angemessen. Einige werden sich fragen, warum nicht “Vatertag” benutzt wird. Nordkorea sagt für gewöhnlich, dass Mütter für die Familie wichtiger sind als Väter. Das ist der Grund dafür.





Kim Jong-uns Vater Kim Jong-il wird als “Vater General” bezeichnet, und für Kim Il-sung wird “Oberster Führer Eobeoi” gebraucht. Das koreanische Wort für Eltern wird auf diese Weise benutzt, um den Machthaber zu idolisieren. Kim Jong-un führte den Muttertag ein, um seine Machtbasis auf der Grundlage der Weisungen seiner Vorgänger zu stärken. Der Tag wird als spezieller Feiertag begangen:





Nordkorea feiert Muttertag, indem es eine Reihe von Veranstaltungen abhält, darunter Vorträge darüber, wie großartig der oberste Anführer war, Gesangsdarbietungen und andere künstlerische Aufführungen. Bei dieser Gelegenheit betont die Zeitung Rodon Sinmun die Rolle der Frauen, während das Fernsehen Frauen vorstellt, die in bestimmten Bereichen hervorstechen, oder Filme über Frauen ausstrahlt.





Die staatlichen Medien bringen an jedem Muttertag Sendungen über Frauen und speziell Mütter. Die Blumenläden bereiten Sträuße und Blumenkörbe vor:





In jedem November ist unser Laden mit vielen Menschen überfüllt.





In den Familien, aber auch an Arbeitsstätten werden an Frauen Blumen überreicht, um ihnen für ihre harte Arbeit zu danken. Söhne und Töchter beschaffen zudem meistens Kosmetikprodukte und andere Artikel.





Ich werde meiner Mutter ein Kosmetikprodukt schenken. Ich habe gehört, dass es dabei hilft, Falten zu glätten und die Haut weicher zu machen.





Auch Glückwunschkarten werden am Muttertag überreicht.





Ich mag diese Karte. Ich werde darin meine Liebe und die von Herzen kommende Botschaft meiner soldatischen Kameraden äußern und sie meiner Mutter schicken.





Die Mütter freuen sich über die Karten, die sie von ihren Kindern oder auch von Bekannten erhalten:





Anders als in Südkorea senden die Nordkoreaner Glückwunsch-Postkarten an ihre Mütter. Die nordkoreanische Regierung gibt Postkarten am Muttertag aus. Sie kommen in verschiedenen Formen und Farben, zeigen Bilder und den Ausdruck “Froher Muttertag”.





Angesehene nordkoreanische Künstler produzieren Glückwunschkarten und schreiben “Froher Muttertag” in unterschiedlichen Schriftarten darauf. Alle Bürger des Landes feiern den Muttertag, der ein Feiertag ist, sehr groß. Warum wird der Muttertag als so wichtig erachtet?





Die nordkoreanische Regierung betont, dass es die wichtigste Aufgabe der Mütter ist, viele Kinder zu haben und diese zur Volksarmee zu schicken. Im vergangenen Monat wurden drei Frauen, die mehrere Kinder haben, mit dem Titel “Arbeitsheldin” ausgezeichnet, was zusammen mit “Held” oder “Heldin der Republik” der höchste Titel in dem Land ist. Tausende von Frauen erhalten Verdienstorden für die Aufziehung zahlreicher Kinder. Die schrumpfende Bevölkerung ist in Südkorea ein ernsthaftes soziales Problem. Auch Nordkorea hat es mit einem Bevölkerungsrückgang zu tun, was zu einem Rückgang der Zahl der Menschen im Arbeitsalter führt. Nordkorea fällt es schwer, den Mangel an Soldaten auszugleichen, insbesondere auch deshalb, weil es eine Armee von über einer Million Soldaten unterhält. Nordkorea ruft daher die Frauen auf, mehr Kinder zu gebären und sie zu künftigen Soldaten zu erziehen.





Nordkorea betont die Rolle der Frauen, um die Geburtenrate anzuheben. Die internationalen Sanktionen gegen das Land hemmen die wirtschaftliche Entwicklung, während zugleich immer mehr Frauen sozialen Aktivitäten nachgehen. Die niedrige Geburtenrate erweist sich wie in Südkorea als ernstes Problem. Frauen mit mehreren Kindern werden daher als Heldinnen ausgezeichnet.





Alles, was ich getan habe, war, meine Kinder aufzuziehen. Das war das Richtige als Frau, Bürgerin und Familienmitglied eines Soldaten in diesem Land.





Nordkorea kämpft auch mit einem Arbeitskräftemangel. Frauen, die mindestens sieben oder acht Kinder haben, werden als “mütterliche Heldin” geehrt. Auch der Machthaber Kim Jong-un ruft dazu auf, dass der Steigerung der Geburtenraten größere Aufmerksamkeit geschenkt werden müsse. Nordkoreanerinnen, die etwa Drillinge haben, erhalten gratis Lebensmittel und Medikamente. Auch wird ihnen bevorzugt eine Wohnung zugeteilt. Doch die Rolle der Frau wird nicht nur auf die Kindergeburt und die Kinderpflege beschränkt:





Als Nordkorea die Industrialisierung vorantrieb, wurden Frauen dazu ermutigt, sich an sozialen Aktivitäten zu beteiligen, was Arbeit bedeutet, da das Land viele Arbeitskräfte brauchte. Frauen waren die Antwort auf den Mangel an Arbeitskräften. Frauen, die hart arbeiteten, wurden damals als beispielgebende Frauen gesehen. Von Frauen erwartete man auch ungewöhnliche Arbeiten an ihren Wohnorten. Während der Erntezeit mussten sie in den lokalen Landwirtschaftsbetrieben mehrmals in der Woche hart arbeiten. Wenn es Bauarbeiten gab, sollten sie die Bauarbeiter mit Nahrungsmitteln versorgen. Nordkorea betonte diese sozialen Rollen für Frauen.





Im Norden der koreanischen Halbinsel wurde 1945 der Koreanische Demokratische Frauenbund gegründet. Hausfrauen im Alter zwischen 31 und 55 Jahren müssen sich der Frauenunion anschließen. Die Organisation, die aus verheirateten Frauen besteht, fordert von den Müttern, dass sie die Parteipolitik in ihren Familien umsetzen. Zu diesem Zweck sollen sie morgens das Frühstück zubereiten und sich an Propagandaaktivitäten beteiligen, wenn ihre Männer auf dem Weg zur Arbeit sind, oder ihnen Nahrungsmittel und andere Sachen an die Arbeitsplätze bringen. Nordkorea ermutigt die Frauen unter dem Slogan “Befreiung der Frauen” und “Geschlechtergleichheit”, diese Aufgaben zu erfüllen. Doch der wahre Grund ist, weibliche Arbeitskräfte zu mobilisieren. Unter Kim Jong-un wurden bestimmten Tagen, die sich speziell auf Frauen beziehen, wie etwa der Muttertag oder der Internationale Frauentag am 8. März, besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Die nordkoreanischen Medien stellen Frauen vor, die sozial besonders aktiv sind, und berichten, dass diese Frauen die volle Unterstützung des Staats und der Partei hätten. Hat sich die Stellung der Frau in Nordkorea verbessert?





Wenn in Nordkorea von Geschlechtergleicheit die Rede ist, so wird niemals davon gesprochen, dass die Männer die Hausarbeit mit ihren Ehefrauen teilen sollten. Viele Nordkoreaner erachten es nach wie vor als selbstverständlich, dass Frauen für die Hausarbeit zuständig sind. Heutzutage ist es die wichtigste Rolle der nordkoreanischen Frau, auf den Märkten Geld zu verdienen und ihre Ehemänner und Kinder zu versorgen. Doch die Regierung schweigt sich über diese Realität aus. Sie übergeht die Marktaktivitäten der Frauen und tut so, als ob es diese Beschäftigung nicht gibt. Die Nordkoreanerinnen werden also nicht angemessen anerkannt, obwohl sie eine wichtige Rolle in der Familie wie auch in der Gesellschaft übernehmen.





Die Rolle der Frau in Nordkorea hat sich seit der großen Hungersnot Mitte der 1990er-Jahre stark gewandelt. Sie hängen nicht mehr so stark von ihren Ehemännern ab. Sie unterstützen mehr denn je ihre Familien auf vielerlei Art. Mit den privaten Märkten, oder Jangmadang, die die nordkoreanische Wirtschaft fördern, hat sich in der Bevölkerung im Vergleich zu früher auch der Status der Frau erhöht. In Nordkorea werden Frauen auch oft als “Blumen des Sozialismus” oder “Blumen der Familie” beschrieben. Auf der Grundlage der gestiegenen Marktaktivitäten nimmt auch die Zahl der Frauen, die von einem progressiveren Geist erfasst sind und bereit sind, die Gesellschaft voranzubringen, zu.