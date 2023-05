Erfolg von Fifty Fifty ist kein Zufall

ⓒ ATTRAKT

Einige dachten, dass der derzeitige große Erfolg der koreanischen Girlgroup Fifty Fifty nur von kurzer Dauer sein würde. Allerdings setzt sich ihre Beliebtheit fort.

Das Lied “Cupid”, das im Februar im Rahmen der zweiten Single veröffentlicht wurde, ist ein fröhliches Lied, das etwa einen Monat seit der Veröffentlichung in die Billboard Hot 100 eingestiegen ist. Damit haben die Sängerinnen es geschafft, die erste K-Pop-Girlgroup zu werden, die am schnellsten seit dem Debüt den Einstieg in die Hot 100 geschafft hat. Fifty Fifty debütierten im November letzten Jahres. Sie hatten am 13. April eine Pressekonferenz veranstaltet, bei der sie bekräftigt haben, dass sie es selbst nicht glauben könnten innerhalb von nur vier Monaten den Sprung in die globalen Charts Hot 100 geschafft zu haben.

Inzwischen sind sie schon sechs Wochen in Folge dort platziert, nach dem Stand des 6. Mai befinden sie sich auf Platz 41.

In den britischen Official Single Charts stehen sie noch besser da. Sie stehen auf dem neunten Platz und sie sind die erste K-Pop-Girlgroup, die unter die Top Ten dieser Charts gekommen ist. Alle sind schon auf die weiteren Erfolge der Girls gespannt.