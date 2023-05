BTS-Mitglieder weiterhin solo erfolgreich

ⓒ Big Hit Music

Die Gruppe BTS hat ja erst einmal eine Pause eingelegt und ist damit vorerst nicht aktiv. Die Mitglieder haben aber derzeit mit ihren Soloaktivitäten großen Erfolg.

Bekanntlich haben Jin, J-Hope, RM, Jimin und Suga jeweils ein Solowerk herausgegeben und damit große Erfolge gefeiert.

Derzeit ist Suga ins Rampenlicht gerückt. Kurz nachdem er sein Soloalbum „D-Day“ veröffentlicht hatte, hat er sich auf eine Welttournee begeben.

Das Lied „Haegeum“ aus dem neuen Album ist gleich auf Platz 58 der Hot 100 und das Album auf Platz zwei von Billboard 200 gekommen. Dieser Rang ist für Agust D, also Suga, selbst ein Rekord.

Wie gesagt befindet sich Suga auf einer Worldtour und ist am 26. und 27. April sowie am 3. Mai jeweils in Belmont Park, Newark und Rosemont auf die Bühne getreten. Das britische Musikmagazin NME hat den Auftritten fünf von fünf möglichen Punkten gegeben. So toll und künstlerisch seien seine Performances gewesen. Weiter geht es nach Los Angeles und Auckland.