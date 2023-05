Seventeen beenden Aktivitäten zu “FML“.

ⓒ PLEDIS Entertainment

Die Gruppe Seventeen hat nun ihre Aktivitäten zum zehnten Minialbum erfolgreich abgeschlossen. Am 7. Mai hatten sie ihren letzten Auftritt in einer Musiksendung. Mit dem Album „FML“ haben sie nicht nur die inländischen, sondern auch ausländischen Charts gestürmt. Am Tag der Herausgabe verkaufte es sich über drei Millionen Mal. Es verkaufte sich dann in den folgenden Tagen und allein in der ersten Woche über 4,55 Millionen Mal.

Das Lied „Super“ aus dem Album kam auf Anhieb auf den ersten Platz von internationalen Musikcharts. Auch das Lied „My Life“ schaffte gute Platzierungen.