LE SSERAFIM sind unschlagbar

ⓒ SOURCE MUSIC

Die koreanische Girlgroup LE SSERAFIM hat am 8. Mai ein Performance-Musikvideo zu ihrem neuen Song „Unforgiven“ auf ihren You Tube-Kanal hochgeladen. In diesem Video zeigen sie ihre dynamische Choreographie, was ihre Fans sehr begeistert.

Eine Tanzbewegung kommt bei den Fans besonders gut an. Die Handbewegung wird daher auch von den Fans gerne nachgetanzt, auf der Video-Plattform TikTok ist #UNFORGIVEN sehr gefragt, es gibt inzwischen über 300 Millionen Aufrufe von dem Video mit diesem Stichwort.

LE SSERAFIM haben es mit ihrem ersten regulären Album auf den ersten Platz der japanischen Orikon Tagesalbumcharts geschafft. In Korea treten sie in verschiedenen Musiksendungen auf und machen ihre neuen Lieder bekannter.