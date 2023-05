Apple will nach iPhone 14 auch AirPods in Indien herstellen, Foxconn investiert 500 Millionen Dollar in Indien

ⓒ YONHAP NewsDer US-Technologiekonzern Apple, der seit September des vergangenen Jahres sein neues iPhone 14 auch in Indien herstellen lässt, will AirPods ebenfalls in Indien herstellen. Der IT-Minister des indischen Bundesstaates Telangana K.T. Rama Rao teilte am 15. Mai Ortszeit auf Twitter mit, dass der taiwanesische Apple-Zulieferer Foxconn 500 Millionen US-Dollar in eine neue Fabrik in Indien investieren will.





Der Minister erwartet, dass durch die diesmalige Investition 25.000 Arbeitsplätze geschaffen werden. Foxconn ist der größte Apple-Zulieferer, und die in Indien neu gebaute Fabrik wird vor allem als Produktionsstätte der AirPods dienen. Es wurde bekannt, dass Foxconn im vergangenen März von Apple den Produktionsauftrag für AirPods erhalten hat. Soweit bekannt, soll Foxconn zunächst wegen der niedrigen Gewinmarge der AirPods mit der Annahme der Bestellung gezögert haben. Die Entscheidung, die Bestellung anzunehmen, sei in der Hinsicht gefällt worden, die Zusammenarbeit mit Apple zu verstärken. Konkrete Produktionspläne sind nicht bekannt. Bislang wurden AirPods von mehreren chinesischen Partnerunternehmen produziert.





Apple will angesichts geopolitischer Spannungen zwischen den USA und China und auch angesichts der durch die Null-Covid-Politik Chinas hervorgerufenen Produktionsschwierigkeiten in der Corona-Zeit seine Lieferketten diversifizieren. Seit September des vergangenen Jahres wird das neue iPhone 14 auch in Indien hergestellt. Das Unternehmen plant außerdem, die Produktion des iPad von China nach Indien zu verlegen und Apple Watch auch in Vietnam zu produzieren.





Apple-Chef Tim Cook besuchte im vergangenen Monat nach sieben Jahren wieder Indien, traf den indischen Ministerpräsidenten Narendra Modi und bestätigte erneut den Investitionsplan seines Unternehmens in Indien. Bloomberg News berichtete im März unter Berufung auf eigene Quellen, dass Foxconn 700 Millionen Dollar für den Bau einer neuen Fabrik in Indien investieren wird. Es ist nicht bekannt, ob der diesmal bekannt gegebene Plan für den Fabrikbau ein Bestandteil dieser Investition ist.