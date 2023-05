76. Filmfestspiele von Cannes eröffnet – sieben koreanische Filme werden in Cannes vorgestellt

ⓒ Barunson E&A

Die 76. Internationalen Filmfestspiele von Cannes wurden am 16. Mai Ortszeit eröffnet und dauern bis zum 27. Mai an. Insgesamt 21 Filme konkurrieren in der Wettbewerbskategorie um wichtige Preise wie die Goldene Palme. In diesem Jahr sind leider keine südkoreanischen Filme in dieser Hauptkategorie dabei. Aber sieben südkoreanische Streifen werden in verschiedenen anderen Sektionen vorgestellt.

Der neue Film des Regisseurs Kim Ji-woon mit dem „Parasite“-Star Song Kang-ho in der Hauptrolle wird außer Konkurrenz am 25. Mai vorgeführt. Der Film ist der achte Streifen, mit dem Song nach Cannes eingeladen worden ist.

Der Film „Hopeless“ des Regisseurs Kim Chang-hoon wird in der Sektion „Un Certain Regard“ am 24. Mai dem Publikum vorgestellt. Mit dem Film geht der südkoreanische Schauspiel-Star Song Joong-ki, der im Film in der Rolle eines Gangsters zu sehen ist, erstmals seit seinem Debüt vor 15 Jahren nach Cannes.

Der Film „Project Silence“ des Regisseurs Kim Tae-gon mit Lee Sun-gyun und Ju Ji-hoon in den Hauptrollen wird in der Sektion „Midnight Screening“ am 22. Mai gezeigt. Der neue Film des Regisseurs Hong Sang-soo „In Our Day“ wird als Abschlussfilm der Sektion „Quinzaine des Cinéastes“ am 26. Mai vorgeführt.