Jung Hae-in und Yim Si-wan flogen für neue Unterhaltungssendung nach Schottland

ⓒ instagram.com/yim_siwang

Der Schauspieler Jung Hae-in und der Sänger und Schauspieler Yim Si-wan brachen am 15. Mai nach Schottland auf, um die Dreharbeiten für ein neues Unterhaltungsprogram des Senders JTBC zu absolvieren. Der Arbeitstitel dieser neuen Unterhaltungssendung lautet „Actors on the Road: First Trip Together for the 88ers“. Die zwei Stars werden renommierte Whiskybrennereien in Schottland besuchen und sich ganz ihrer Leidenschaft für hochwertige alkoholische Getränke und Reisen hingeben.

Jung und Yim, die in der Entertainment-Branche bereits als gute Freunde bekannt sind, sind beide Jahrgang 1988 und in diesem Jahr 36 Jahre alt. Beide waren noch nie zuvor in derselben Sendung zu sehen. Umso gespannter sind die Fans, was die beiden auf ihrer Reise erleben werden.

Jung Hae-in wird in der zweiten Hälfte dieses Jahres mit der zweiten Staffel der Netflix-Serie „D.P.“ zurückkehren. Yim Si-wan wird im Film „Road to Boston“, der im kommenden September in die Kinos kommt, und bei dem Kang Je-gyu die Regie führt, zu sehen sein.