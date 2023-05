Null als Trend

ⓒ Getty Images BankSeit einiger Zeit sprudeln ständig neue Getränke aus den südkoreanischen Supermarkt-Regalen mit null Prozent Zucker und Kalorien, genannt Zero. War die Zero-Cola vom Marktriesen Coca-Cola über zehn Jahre lang das einzige Produkt in dieser Kategorie, so kommen seit der Corona-Pandemie immer mehr Zero-Getränke hinzu. Allein dieses Jahr soll es zehn neue Produkte geben, darunter Powerade Zero und verschiedene Fanta-artige Getränke. In der Zeit der sozialen Distanzierung und reduzierten Bewegung scheint das Bedürfnis nach weniger Kalorienzufuhr ohne Einschränkung sinnlicher Genüsse größer geworden zu sein. Dazu passt auch der wachsende Trend nach aromatisiertem Mineralwasser, worüber wir schon einmal gesprochen haben. Die Krönung sind vielleicht alkoholische Zero-Getränke wie Soju mit reduziertem Kalorien- und Alkoholgehalt oder Bier mit gar null Prozent Zucker, Kalorien und Alkohol. Darauf stoßen wir doch an!