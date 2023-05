Ko Jin-young gewinnt Golf-Turnier Cognizant Founders Cup

ⓒ YONHAP NewsProfigolferin Ko Jin-young hat den mit insgesamt drei Millionen Dollar dotierten Cognizant Founders Cup gewonnen und damit ihren insgesamt 15. Sieg auf der LPGA Tour eingefahren.





Die Weltranglistendritte verzeichnete am Finaltag fünf unter Par. Mit insgesamt 275 Schlägen gewann sie das Turnier im Clifton New Jersey zum dritten Mal. Für den Sieg wurde die Südkoreanerin mit einem Preisgeld in Höhe von 450.000 Dollar belohnt.





Nach ihrem Sieg bei den HSBC Womens World Championship im März nahm sie in der aktuellen Saison ihre zweite Trophäe entgegen. Sie ist die einzige südkoreanische Profigolferin, die in der laufenden Saison ein Turnier auf der LPGA Tour gewinnen konnte.





Den Cognizant Founders Cup gewannen bisher Kim Hyo-joo im Jahr 2015, Kim Sei-Young 2016 und Park In-bee 2018. Ko Jin-young gewann das Turnier in den Jahren 2019, 2021 und diesmal das dritte Mal.





Die Newcomerin Yoo Hye-rin erreichte mit dem vierten Platz ihre beste Platzierung. Nach einem siebten Platz beim Drive on Championship im März und einem sechsten Platz bei den LA Championship im April kam sie das dritte Mal unter die Top 10.