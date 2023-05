Südkoreas Mixed-Team verpasst Medaillengewinn bei Judo-WM in Doha

ⓒ Getty Images BankZum Abschluss der Judo-Weltmeisterschaften in Doha ist es dem südkoreanischen Mixed-Team nicht gelungen, eine Medaille zu gewinnen.





In der zweiten Runde des Mannschaftswettkampfs unterlag die südkoreanische Auswahl Japan mit 2:4. Die erste Runde hatte die Mannschaft kampflos gewonnen.





Kim Ha-yoon, die in der Gewichtsklasse über 70 kg als erste antrat, besiegte die Japanerin Maya Segawa nach Verlängerung durch Schiedsrichterentscheid. Kim Min-jong, der als Zweiter antrat, konnte sich in der Gewichtsklasse über 90 kg gegen den Weltmeister Kokoro Kageura mit einem Waza-ari durchsetzen.





Nach zwei Siegen musste die südkoreanische Mannschaft in allen darauf folgenden vier Kämpfen der restlichen Gewichtsklassen eine Niederlage einstecken.





Ha Mimi verlor in der 57 kg-Gewichtsklasse gegen Momo Tamaoki, in der 73 kg Gewichtsklasse der Männer unterlag Kim Hyeon-chol dem Japaner Hayato Koga. Kim Ji-chang verlor in der Gewichtsklasse 70 kg bei den Frauen und Han Joo-yeop in der Gewichtsklasse 90 kg der Männer.





Japan besiegte im Finale Frankreich mit 4:3 und holte sich das sechste Mal den Mannschaftstitel. In den Einzeldisziplinen gewann die südkoreanische Mannschaft zwei Bronzemedaillen.