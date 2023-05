TV-Serien in Nordkorea

ⓒ KBS News

Südkoreanische Fernsehserien haben in den vergangenen Jahren weltweit zunehmend an Popularität gewonnen. Das gilt auch für das weithin abgeschottete Nordkorea. Zahlreiche nordkoreanische Flüchtlinge sagen, dass sie sich in ihrer alten Heimat südkoreanische Serien angeschaut hätten. Nordkorea setzte 2020 ein neues Gesetz “zur Abwehr reaktionärer Ideologie und Kultur” in Kraft, das harte Strafen für die Bürger vorsieht, die dabei erwischt werden, sich südkoreanische Serien anzusehen. Zudem trat im Januar dieses Jahres das “Gesetz zum Schutz der Pjöngjanger Kultursprache” in Kraft. Es soll die Bewohner des Landes daran hindern, in Südkorea gebrauchte, fremde Wörter zu verwenden. Die TV-Serien spiegeln bis zu einem gewissen Grad die Gesellschaft wider, in der sie spielen. In Südkorea laufen Seifenopern auf zahlreichen Fernsehkanälen, oder sie werden von Streamingdiensten im Internet angeboten. In Nordkorea haben die Bewohner jedoch nur beschränkt Zugang zu solchen Serien. Zum Thema sagt Jeon Young-seon vom Institut für Geisteswissenschaften und Vereinigung an der Konkuk-Universität in Südkorea:





Die staatliche nordkoreanische Fernsehstation ist der einzige TV-Kanal, der landesweit zugänglich ist. Es gibt Filme- und Bildungskanäle in der Hauptstadt Pjöngjang, doch sie produzieren nur eine beschränkte Zahl von Programmen. Die Zuschauer haben also nur eine geringe Auswahl. Das Programm nordkoreanischer Fernsehkanäle besteht hauptsächlich aus neuen Sendungen, und es gibt nicht genügend Sendeplätze für Seifenopern. Bürger in Pjöngjang können zeitweise ausländische TV-Serien anschauen, doch ist es aus verschiedenen Gründen einschließlich der Urheberrechte für die Menschen in anderen Provinzen schwierig, Zugang zu solchen Inhalten zu haben.





Südkoreanische TV-Serien umfassen zahlreiche Genres, darunter Liebesdramen, Gerichtsdramen, Krimiserien sowie Horrorgeschichten über Zombies, Geister oder tödliche Viren. In Liebesdramen wiederholen sich ältere Motive wie etwa verborgene Geburten, unheilbare Krankheiten und die typische Aschenputtelgeschichte. Einige dieser Geschichten und Figuren, wie etwa die aus “Daddy-Long-Legs”, erscheinen auch in nordkoreanischen TV-Dramen:





Jede nordkoreanische Fernsehserie zeigt die Entwicklung der Hauptfigur, die die Politik der Partei anfangs nur oberflächlich versteht, aber später realisiert, was die Partei wirklich von ihr will. Bei der Entwicklung von einer unreifen Person zu einer reiferen erhält sie Hilfe und politische Unterstützung von einem Sekrätär oder einem Mentor. Zahlreiche nordkoreanische Serien haben ein Waisenkind als wichtigste Figur, und sie machen deutlich, dass es von der Partei und dem Staat herangezogen wird. In der nordkoreanischen Theorie von der “sozialistischen großen Familie” bilden alle Bürger eine große Familie und teilen das gleiche geistige Leben, das ihnen der oberste Führer verliehen hat. Sie müssen Menschen in Not helfen, also auch kranken Menschen und solchen, die ihre Eltern verloren haben. Die nordkoreanischen Filme und Fernsehserien zeigen oft eine Hauptfigur, die erkennt, dass ihre Mutter nicht ihre biologische Mutter ist. Sie kümmert sich aber trotzdem um sie, selbst wenn sie die Gelegenheit verpasst, sich zu vermählen.





In Südkorea können sich Fernsehserien auf die Wirtschaft des Landes und die Gesellschaft auswirken. Ein gutes Beispiel ist die Serie “Squid Game”. Das Überlebensdrama wird von Kritikern als realistische Beschreibung innergesellschaftlicher Konflikte und sozialer Ungleichheiten gesehen. Einige Objekte der Serie haben weltweit einen Kaufboom ausgelöst. Dazu gehören etwa der grüne Trainingsanzug, der von den Teilnehmern des in der Serie gezeigten Spiels getragen wird, der rosafarbene Overall der Wächter oder die goldenen Masken für die VIPs. Sie inspirierten auch einige Halloween-Kostüme. Auch die altmodische metallene Lunchbox oder die karamellisierte Süßigkeit (Dalgona) in der Serie erwiesen sich als Verkaufsschlager. Wenn eine TV-Serie beliebt ist, werden die darin getragenen Kleidungsstücke oder Accessoires, die von den Figuren getragen werden, schnell zu begehrten Artikeln. Viele Zuschauer besuchen die Drehorte, um dort selber Fotos zu machen. Vor dem Hintergrund der weltweiten Popularität südkoreanischer Serien wurden viele Drehorte zu Touristenattraktionen. In Nordkorea ist der Einfluss lokaler Serien dagegen unbedeutend:





In Südkorea verkaufen sich Kleidungsstücke gut, die von den führenden Figuren beliebter Serien getragen werden. Das gibt es in Nordkorea für gewöhnlich nicht. Einige Nordkoreaner ahmen die Sprechweise oder das Verhalten von Figuren in populären Filmen nach. Nordkorea beschränkt die Reisefreiheit der Bürger. Es ist also schwer vorstellbar, dass ein Drehort zu einem touristischen Anziehungspunkt wird. Unter dem jetzigen Machthaber Kim Jong-un wird in den TV-Serien auch Werbung platziert. Eine Serie mit dem Titel “Ginseng-Sucher im Imjin-Jahr” dreht sich um Ginseng-Sammler, die gegen Japan kämpfen, um den Goryeo-Ginseng zu schützen. In der letzten Szene, die die Heimkehr der Sammler nach dem Krieg zeigt, erscheint wilder Ginseng neben Werbung von Handels- und Pharmaunternehmen. Es ist heutzutage normal, nicht nur in TV-Serien, sondern auch in Science-Fiction-Filmen, Werbeplatzierungen zu sehen. Das ist ein neuer Trend in der Kim-Jong-un-Ära.





Der südkoreanische Sender KBS strahlte 2007 eine Serie aus, die vom zentralen nordkoreanischen Fernsehen produziert wurde. Das Historiendrama “Sayuksin” erzählt die Geschichte von sechs Regierungsbeamten der Joseon-Dynastie, die nach dem erfolglosen Versuch, König Danjong, den Enkel von König Sejong, wieder auf den Thron zu hieven, hingerichtet werden. Das Drama beschreibt ein geschichtliches Ereignis auf hyperrealistische Weise. Das Drama zog als gemeinsame südkoreanisch-nordkoreanische Produktion, die von KBS geplant und von Nordkorea umgesetzt wurde, besondere Aufmerksamkeit auf sich:





Damals trat die populäre nordkoreanische Schauspielerin Cho Myong-ae in der Serie auf, um die Zuschauer anzuziehen. Nordkoreanische Schauspieler und Schauspielerinnen zeigen einen Darbietungsstil, der sich in Theater-Aufführungen finden lässt. Ihr Auftritt war für das südkoreanische Publikum also ungewöhnlich. Geschichtsdramen sind in Nordkorea wie auch in Südkorea einigermaßen beliebt. In Südkorea ist ein neues Genre, das “Fusions-Geschichtsdrama”, sehr populär. Es bezieht sich auf eine Serie, die historische Fakten mit fiktionalen Figuren oder Ereignissen vermischt. In Nordkorea gibt es solche Dramen nicht. Das Land betont, dass Historienfilme nur auf geschichtlichen Fakten beruhen sollten. Ein Zeitdrama mit modernem Anstrich ist in Nordkorea undenkbar. Einige nordkoreanische Flüchtlinge sagen, dass es absurd ist, vorgestellte Ereignisse in einer Geschichtsserie zu zeigen.





Die Tätigkeiten der Hauptfiguren in nordkoreanischen TV-Serien haben sich mit der Zeit gewandelt. Während der Herrschaft des Republikgründers Kim Il-sung, erschienen oft Mitglieder der anti-japanischen Guerilla-Armee sowie Bauern. Sie wurden unter Kims Sohn Kim Jong-il durch Soldaten, der Jugend-Angriffstruppe oder Bauarbeiter ersetzt. Unter dem Enkel Kim Jong-un erscheinen Lehrer und Wissenschaftler als Hauptfiguren, obwohl sich die Zahl der Serien im Vergleich zu früher verringert hat. In einer weiteren Veränderung beschreibt etwa die Serie “Urteile über andere” von 2016 eine hintergründige Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau. Frühere Serien waren überfüllt mit politischer Propaganda. Die Serie “Junge Wissenschaftler” von 2013 dreht sich um Mittelschul-Schüler, die sich auf eine Wissenschaftsausstellung vorbereiten. Experten sagen, dass dies ein neuer Versuch sei, Jugendliche als Hauptfiguren zu zeigen, die von ihrer Zukunft träumen. Auch kamen in nordkoreanischen Fernsehserien neue Techniken zur Anwendung:

Generell wurden die Serien spektakulärer, indem sie mehrere Unterhaltungselemente aufnahmen, um Interesse zu wecken. Die Produzenten wenden im Vergleich zu früher verschiedene Kamerabewegungen an, während sie auch viel Computergrafik nicht nur in Serien, sondern auch in anderen Programmen einsetzen. Früher benutzten sie oft lange Einstellungen. Doch heute wechseln sie die Szenen rascher und setzen verschiedene Techniken wie Heran- oder Herauszoomen ein.





Trotz der Änderungen haben sich die Themen nicht so stark gewandelt. Ein typisches Beispiel ist die Seifenoper “Nördlicher Sonnenuntergang”, die 2017 ausgestrahlt wurde. Sie berschreibt den Konflikt zwischen Figuren beim Bau einer Schmelzanlage. Das Oberthema ist die Entwicklung des Bergbaus, die eine sogenannte “Tempo-Kampfkampagne” erfordert, um Arbeitskräfte zu mobilisieren. Auf diese Weise wird die staatliche Politik in vielen Serien beschrieben. Ein anderes Beispiel ist die Serie “Platin-Berg”, die 2021 zum wiederholten Mal lief. Die Serie von 1995 spielt vor dem Hintergrund der Ryongyang-Magnesitgrube in der Provinz Süd-Hamgyong. Der frühere Machthaber Kim Il-sung besuchte die Mine 1961 und sagte, dass Magnesit wertvoller als Gold sei. Die Serie basiert auf einer wahren Geschichte von neun entlassenen Soldaten, die sich in den 1970er Jahren freiwillig zur Arbeit in der Ryongyang-Mine gemeldet haben:





Das TV-Drama beruht auf einem Roman des Schriftstellers und ehemaligen Arbeiters Kim Mun-chang, der die Minenszenen realistisch beschreibt. Die Wiederholung der Serie sollte das Publikum auf die Wichtigkeit der Ressourcen einschließlich des Magnesits, die wesentlich sind für die Waffenproduktion, hinweisen. Ein anderer Zweck ist es, junge Menschen zu ermutigen, Freiwilligenarbeit in schwieriger Umgebung zu leisten, so wie es die Hauptfiguren in dem Drama tun. Die Filmtechniken haben sich in den nordkoreanischen TV-Serien verändert, doch ist es noch immer schwierig in dem Land, das Thema zu verändern.





In den vergangenen Jahren haben südkoreanische Serien, Filme, Webtoons Geschichten über Nordkorea aufgenommen. Einige Szenen spielen vor dem Hintergrund des sozialistischen Nachbarstaats. Es geht darin meistens um Menschen in Süd- und Nordkorea, die einen Konflikt überstehen müssen, sich am Ende aber zusammentun, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen.