Pansori-Aufführung basierend auf den Roman ‚Les Miserables‘

Im Doosan Art Center in Seoul wurde neulich eine Pansori-Aufführung auf die Bühne gebracht, deren Handlung an ‚Les Miserables‘ von Victor Hugo angelehnt ist.. In Pansori Les Miserables-die Menschen des Schiffes Guguseon‘ steht das Dasein der Unterschicht und das Aufkommen einer Revolution im Mittelpunkt. Sie erzählt von Jang, die für den Diebstahl eines Stücks Brot 19 Jahre in Haft saß, einer alleinerziehenden Mutter, die keinen Job hat, und einem Jungen, der sich als Hausierer sein tägliches Brot verdient.

Der pathetische Plot des Originals wird ergänzt durch die für Pansori typische satirische und humorvolle Erzählweise. In ‚Pansori-Les Miserable‘s erscheinen nicht nur wie in einer traditionellen Darbietung Sänger und Trommelspieler Gosu, es werden auch verschiedene Instrumente wie Keyboard, Gitarre und Schlagzeug eingesetzt.