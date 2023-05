Interessante Suchwörter der letzten Tage

ⓒ YONHAP News, Getty Images BankWegen der verfrühten Hitzewelle am Dienstag dieser Woche gaben viele Netzbürger das Wort tropische Nächte ins Suchfenster ein. Vorgestern war der heißeste Tag in diesem Jahr. Vor allem in der Stadt Gangneung an der Ostküste stieg das Quecksilber an dem Tag bis auf 35,5 Grad Celsius. Damit war der Tag in Gangneung der heißeste Mai-Tag seit Beginn der Wetteraufzeichnungen.

Laut dem Wetteramt wurden an dem Tag in 25 Städten und Provinzen im ganzen Land die höchsten Tageshöchsttemperaturen seit Jahresbeginn verzeichnet. In Seoul stieg das Thermometer bis auf 31,2 Grad Celsius, und damit war es auch in Seoul so heiß wie noch nie in diesem Jahr. Die verfrühte Hitzewelle war auf den Einfluss eines wandernden Hochdruckgebiets im Südosten des Landes zurückzuführen. Zudem kam auch die starke Sonneneinstrahlung hinzu. Einfluss übte auch der schwüle Südwestwind aus, der bis an den Rand der koreanischen Halbinsel gelangte.

Während dieser Wind über das hohe Taebaek-Gebirge in Richtung Osten blies, nahm die Luft weitere Wärme auf, so dass die Temperaturen vor allem in den Regionen an der Ostküste noch stärker stiegen. Neben der Stadt Gangneung mit 35,5 Grad mussten auch die Städte Sokcho und Donghae mit jeweils 34,4 und 33.5 Grad den bisher heißesten Mai-Tag erleben.

Entsprechend der Vorhersage des Wetteramtes mussten die Menschen in einigen Regionen auch bereits eine tropische Nacht erleben. Man spricht in Korea von einer tropischen Nacht, wenn die Temperatur auch in der Nacht nicht unter 25 Grad fällt. Meistens tritt dies im Sommermonat Juni erstmals auf. Viele können in einer solchen Nacht nicht gut schlafen. In Gangneung wurde aber auch im Jahr 2019 schon einmal am 24. Mai eine tropische Nacht beobachtet. Viele Netzbürger waren angesichts der Wetterberichte überrascht darüber, dass schon jetzt von tropischen Nächten die Rede ist, und wollten sich mit der Eingabe des Suchwortes tropische Nacht vergewissern, ob sie sich da nicht vertan haben und mehr erfahren.





Im Gespräch der Netzbürger war auch die Nachricht darüber, dass die Rezession und der Preis-Höhenflug das App-Nutzungsverhalten der Südkoreaner verändert haben. Es hat sich herausgestellt, dass in den letzten sechs Monaten im Inland die Zahl der Downloads von Apps für einen sparsameren Konsum drastisch gestiegen ist. Das Unternehmen NHN Data hat am 16. Mai das Ergebnis der Big Data-Analyse für App-Downloads in 16 Geschäftsbereichen bei rund 28 Millionen Android-Nutzern veröffentlicht. Das Unternehmen hat die Zahl der App-Downloads im Oktober des vergangenen Jahres und im vergangenen Monat miteinander verglichen.

Im Bereich Shopping waren fünf von acht Apps mit der höchsten Steigerungsrate der Downloadzahl Apps für Gruppenkäufe. Die Gruppenkauf-Plattform Alwayz verzeichnete den steilsten Anstieg. In den sechs Monaten hat sich bei dieser App die Zahl der Downloads mehr als verdoppelt. Auch im Bereich Lebensmittel und Lieferung war der Trend zum sparsamen Konsum klar zu erkennen.

Bei der App der Billig-Kaffeehauskette „The Venti“ ist die Downloadzahl in den genannten sechs Monaten um 65 Prozent, und damit unter den Kaffeeketten-Apps am stärksten, gestiegen. Auch die Apps von anderen Kaffeehaus-Marken in der unteren Preisklasse verzeichneten deutlich höhere Downloadzahlen.

Beliebt waren auch Apps von Covenience-Stores. Der Rang der App der Kette GS25 im Download-Ranking im Bereich Lebensmittel und Lieferung verbesserte sich von 13 im vergangenen Oktober im vergangenen Monat auf Rang 9. Die App für Essenslieferung Baemin wurde im vergangenen Monat rund 13 Millionen Mal heruntergeladen und behauptete damit wie im Oktober des vergangenen Jahres in diesem Bereich den ersten Platz.





Die heißen Sommertage werden bald kommen, und es gibt bereits viele Bürger, die schon Sommerurlauspläne schmieden. Seit die Corona-Schutzmaßnahmen aufgehoben worden sind, brechen wieder viele Bürger zu einer Auslandsreise auf. Der App- und Retail-Daten-Analysedienst „Wise App.Retail.Goods“ hat die Online-Plattform für Auslandsreise und Freizeit untersucht, auf der die Südkoreaner im April dieses Jahres die meisten Zahlungen getätigt haben. Der Dienst hat für Zahlungen, die die südkoreanischen Erwachsenen im April mit Kredit- oder Debitkarte oder durch Geldüberweisung getätigt haben, eine Stichprobenuntersuchung vorgenommen.

Nach dem am Dienstag dieser Woche veröffentlichten Ergebnis war die Reiseplattform mit der höchsten Umsatzsumme im April die einheimische Plattform Interpark. Die Summe der getätigten Zahlungen liegt bei 226,2 Milliarden Won, rund 169 Millionen US-Dollar. Das bei den Südkoreanern zweitbeliebteste Online-Reisebüro war Agoda mit einer Zahlungssumme in Höhe von 225,2 Milliarden Won oder 168 Millionen US-Dollar.

Danach folgen Airbnb, Trip.com, Hotels.com, Booking.com, MyRealTrip und Expedia. Unter den Top 8 gibt es zwei einheimische Dienste, nämlich die Nummer 1 Interpark und die Nummer 7 MyRealTrip. Die gesamte Summe der Zahlungen, die bei den genannten Top 8 Online-Reiseagenturen im April getätigt worden sind, liegt bei 932,9 Milliarden Won, umgerechnet etwa 696 Millionen US-Dollar.

Im selben Vorjahresmonat betrug das Volumen insgesamt 529 Milliarden Won oder 394,5 Millionen Dollar. Verglichen damit ist der Wert um 76 Prozent nach oben geklettert. Dies ist darauf zurückzuführen, dass Auslandsreisen nach der dreijährigen Corona-Pandemie wieder möglich geworden sind. Nun steht die Sommerurlaubssaison bevor, damit wird die Nachfrage nach Auslandsreisen weiter steigen.