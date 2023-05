Lieder über die Insel Jeju

Dem Volksmund nach soll es auf der Insel Jeju vor allem drei Dinge geben: Felsen, Wind und Frauen. Heute ist die Insel dank ihrer beeindruckenden Landschaft und der Existenz bequemer Transportmittel ein beliebtes Touristenziel geworden. Doch in früheren Zeiten war die Insel so weit vom Festland entfernt, dass sie oft dazu genutzt wurde, politische Feinde ins Exil zu schicken.





Die Insel besteht hauptsächlich aus porösem Lavagestein und hält damit selbst bei Regen kein Wasser zurück. Der Reisanbau ist daher nicht möglich, und es wird eher auf alles gesetzt, was sich im Trockenanbau ziehen lässt. Ein häufiger Anblick auf der Insel sind langgezogene Mauern aus schwarzem Lavagestein. Für die Mauern wurden die Steine, die beim Pflügen im Boden gefunden wurden, aufgeschichtet. Sie dienten zum Schutz davor, dass die Erde von den starken Winden auf der Insel nicht weggetragen wird. Wenn im Frühling auf Jeju ausgesäht wurde, konnte es leicht passieren, dass die Samen vom Wind weggeblasen wurden. Die Bauern trieben daher Kühe oder Pferde aufs Feld, damit diese die Erde platttraten und die Samen fest in die Erde trieben. Während die Pferde oder Ochsen die Erde festtrampelten, sangen die Bauern ein Lied mit dem Titel „Das Trampellied von Jeju“.





Bauern auf Jeju mussten also beim Pflügen immer zahlreiche Steine aus der Erde entfernen, und beim Sähen ihre Ochsen oder Pferde aufs Feld treiben. Damit war die Landwirtschaft auf Jeju wesentlich schwieriger und anstrengender als auf dem Festland. Erinnern Sie sich, wie wir zu Beginn der Sendung sagten, dass Jeju vor allem Felsen, Wind, und Frauen hat? Nun, es waren die Frauen, die früher vor allem diese harte Arbeit übernahmen.





Der Grund, warum es auf der Insel so viele Frauen gab, war nicht, dass mehr Mädchen als Jungen geboren wurden. Es lag vielmehr daran, dass Männer oft früher starben als die Frauen. Die meisten Männer auf Jeju arbeiteten als Fischer. In früheren Zeiten war das eine äußerst gefährliche Arbeit, denn die Männer fuhren in kleinen Holzbooten auf das weite Meer hinaus. Viele gingen irgendwann auf hoher See verloren und ließen die Frauen zurück, um sich um die Familie zu kümmern und den Lebensunterhalt zu verdienen.





Es waren also die Frauen, die das Feld bestellten, den Haushalt machten – und sogenannte Haenyeo해녀 wurden, Taucherinnen, die kostbare Abalonen und Kraken vom Meeresboden holten. Die Frauen auf Jeju waren oft so beschäftigt, dass sie keine Zeit hatten zu kochen und nur Reis mit in kaltem Wasser gelöster Sojabohnenpaste aßen.





Ein Mühlstein war für Frauen auf Jeju ein wichtiges Werkzeug, denn nur so konnten sie Getreide zu Mehl malen. Diese Arbeit wurde oft von dem Lied „Das Mahlen des Mühlsteines“ begleitet.

Yeongju영주 ist ein früherer Namen von Jeju. Im alten China glaubte man, dass es drei heilige Berge gibt: Bongraesan봉래산, Bangjangsan방장산 und Yeongjusan영주산. In Korea wurden Baekdusan백두산, Jirisan지리산 und Hallasan한라산 als die drei Berge der Götter angesehen. Da der Berg Yeongjusan mit dem Vulkan Hallasan auf Jeju gleichgesetzt wurde, wurde Jeju auch Yeongju genannt.





In der Joseon-Ära schrieb einst ein Adliger, der als Gouverneur nach Jeju geschickt wurde, ein Gedicht über die zehn schönsten Sehenswürdigkeiten der Insel. Dazu zählten der Sonnenaufgang über dem Ilchulbong일출봉-Krater in Seongsan성산, die bizarren Felsformationen entlang der Yeongsil영실-Route am Hallasan, und die unendlichen Felder mit Manderinenbäumen im Herbst. Diese ungewöhnlichen Landschaften müssen für die Menschen vom Festland damals faszinierend gewesen sein.





Viele Jahrzehnte später wurde dieses Gedicht schließlich mit einer Melodie aus der schamanischen Musik der Insel vereint, und das Lied mit dem Titel „Die zehn Sehenswürdigkeiten von Yeongju“ war geboren.





Musik

- „Das Trampellied von Jeju“, gesungen von Koh Tae-pyeong und Hyeon Gap-bong

- „Das Mahlen des Mühlsteines“, gesungen von Koh Seong-ok

- „Die zehn Sehenswürdigkeiten von Yeongju“, gesungen von Kim Ju-ok