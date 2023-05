Lesezeit im Freien

ⓒ YONHAP NewsSeit April locken einige Festivals in Seoul insbesondere Bücherwürmer an und laden sie zu einer gemütlichen Lektüre im Freien ein. Eins davon findet auf der Seoul Plaza vor dem Seouler Rathaus statt. Von Donnerstag bis Sonntag öffnet hier bis November eine Freilichtbibliothek, in der etwa 10.000 Bücher aus der öffentlichen Bibliothek Seoul zum Lesen bereit stehen. Zur gleichen Zeit läuft auch auf dem renovierten Platz vor dem Gwanghwamun-Tor des Palasts Gyeongbok-gung ein Lesefestival. Ein Teil der Freilichtbibliothek ist auf dem Platz direkt vor dem Tor eingerichtet. Man erkennt sie sofort an ihren bunt leuchtenden Bücherregalen, die jeweils die Form der Konsonanten des koreanischen Alphabets haben.