LE SSERAFIM kommen auf Platz sechs von Billboard 200

ⓒ SOURCE MUSIC

Die Girlgroup LE SSERAFIM kam am 15. Mai auf den sechsten Platz der Billboard 200-Charts. LE SSERAFIM brauchten nur etwa ein Jahr, um in die Top Ten der Billboard-Hauptcharts zu kommen. So schnell hat das noch keine K-Pop-Girlgroup geschafft.

Für die Sängerinnen ist es schon das zweite Mal, dass sie in diese Charts eingestiegen sind. Das zweite Minialbum, das sie im Oktober letzten Jahres herausgegeben haben, kam auf Platz 14 von Billboard 200. Auch damals hatten sie damit einen Rekord aufgestellt. Denn sie waren zu dem Zeitpunkt nur etwa sechs Monate seit ihrem Debüt aktiv, und sind gleich in die Billboard 200 gekommen, und das auf einen guten Platz. Nach so kurzer Zeit war das bis dato noch keiner K-Pop-Girlgroup gelungen.

Derzeit sind sie mit den Liedern aus ihrem ersten regulären Album tätig, unter anderem mit dem Song „UNFORGIVEN“.