Jimin von BTS ein Weltstar

Jimin von BTS ist allseits beliebt und darf sich wohl mittlerweile als Weltstar betrachten.

Zuerst einmal hat er in der ersten Maiwoche den ersten Platz von der Seite „KDOL“, bei der internationale Fans über ihren K-Pop-Star abstimmen können, erreicht. Er hat in einer Woche über 20 Millionen Herzen bekommen, wodurch er 128 Wochen lang den Spitzenplatz besetzen konnte.

Außerdem ist Jimin sechs Wochen in Folge in den Billboard Charts vertreten. Das Lied „Like Crazy“ steht aktuell auf Rang 36 bei Global 200. Aber nicht nur dieses Lied ist in diesen Charts zu finden, sondern auch „Set me free Part 2“, „Face Off“ und „Alone“. Wenn man das Kollabo-Lied „VIBE“ mit dem Solosänger Taeyang mitzählt, sind sogar fünf Lieder von Jimin in den Global 200 zu finden.

Aber nicht nur in diesen Charts, sondern auch in den „World Digital Song Sales“-Charts, „Billboard 200“, „Top Album Sales“, „“Top Current Album“. „Billboard World Album“, „Artist 100“ und „Hot 100“ taucht sein Name auf.

Es wurde bekannt, dass Jimin auch am OST-Song zum Film „Fast & Furious 10“ mitgewirkt hat. Welche weiteren Erfolge er noch erzielen wird?