Wenn die Kamelien blühen (12) 앞가림이나 하세요

Ausdruck der Woche

Koreanisch: „앞가림이나 하세요; apgarimina haseyo“

Deutsch: „Kümmern Sie sich doch um Ihre eigenen Angelegenheiten“





Erklärung

Der Ausdruck setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen.





앞가림- Nomen für „eigenhändiges Bewerkstelligen eines vorliegenden Problems“

-이나 Postposition, um auszudrücken, dass etwas die einzig mögliche oder zulässige Wahl ist

하- Verbstamm des Verbs 하다 für „tun, machen“

-세요 höfliche Imperativendung





Der Ausdruck „앞가림이나 하세요“ bedeutet wortwörtlich so viel wie „Bewerkstelligen Sie doch zumindest eigenhändig das vorliegende Problem“. Der Sprecher rät seinem Gegenüber, sich nicht in Angelegenheiten anderer einzumischen, sondern sich erst einmal um seine eigenen Probleme zu kümmern. Aus Sicht des Sprechers macht sich das Gegenüber unnötige Sorgen um die Anderen, wo doch die Umstände, in denen sich das Gegenüber derzeit befindet, noch bedrückender sind bzw. die Anderen ohne seine Hilfe schon gut zurechtkommen. In diesem Sinne könnte man den Ausdruck ins Deutsche natürlicher mit „Kümmern Sie sich doch um Ihre eigenen Angelegenheiten“ übersetzen.

Für die nicht-höfliche Form ist die nicht-höfliche Imperativendung -여 erforderlich: 앞가림이나 해 (meistens mit dem Possessivpronomen 네 für „dein“: 네 앞가림이나 해).





Ergänzungen

할머니: Nomen für „Oma, Großmutter“

걱정: Nomen für „Sorge, Besorgnis“