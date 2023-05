Peking führt probeweise Zahlung per Handfläche durch

ⓒ YONHAP NewsChinesische Medien wie „The Beijing News“ haben am 22. Mai berichtet, dass die chinesische Hauptstadt Peking am 21. Mai ein Zahlungssystem per Handflächen-Scanning probeweise eingeführt hat.





Laut Berichten können die Nutzer einer U-Bahnlinie, die die Innenstadt von Peking mit dem internationalen Flughafen Daxing in Peking verbindet, durch Scannen ihrer Handfläche die Stationen betreten und verlassen und auch die Fahrgebühren entrichten.





Die Fahrgäste müssen zunächst ihren Handflächenabdruck registrieren und das Zahlungsgateway von WeChat, einer Messaging- und Bezahl-App in China, autorisieren. Medien berichteten, die Zahlung per Handflächen-Scan weise einen höheren Genauigkeitsgrad auf als eine Zahlung per Gesichtserkennung.





Auch im Vergleich zum Fingerabdruck sei der Handflächenabdruck sicherer. Bei der Fingerabdruckerkennung liest das Gerät die Muster auf der Oberfläche der Leistenhaut der Finger aus. Bei der Handflächenabdruckerkennung werden neben den Papillarlinien auch die Venen berührungslos erkannt.