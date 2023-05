Tickets für neues Konzert der Crossover-Gesangsgruppe Forestella sofort ausverkauft

Die südkoreanische Crossover-Gesangsgruppe Forestella hat erneut ihre große Beliebtheit und ihren führenden Status in der südkoreanischen Crossover-Szene bewiesen.

Am 22. Mai um 20:00 Uhr begann der Vorverkauf von Eintrittskarten für die neue Konzerttournee der Gruppe in Südkorea. Die Tickets waren gleich nach dem Vorverkaufsbeginn ausverkauft.

Die neue Konzerttournee mit dem Titel „The Light“ ist eine neue Konzertreihe im Inland mit einem neuen Programm, das die Gruppe nach der Tournee im vergangenen Jahr „The Beginning : World Tree“ und der bis Anfang dieses Jahres stattgefundenen Tournee „The Royal Concert : The Palace of Forestella“ neu gestaltet hat.

Die Crossover-Gruppe bestehend aus vier Männern genießt mit ihrer herausragenden Gesangskunst und ihren vielfältigen musikalischen Versuchen sowohl bei Fans der klassischen Musik als auch bei Fans der Popmusik hohe Anerkennung. Anfang dieses Jahres absolvierte Forestella als erste koreanische Crossover-Gruppe erfolgreich eine Konzerttour in fünf US-amerikanischen Städten.

Die zwei „The Light“-Konzerte in Seoul finden am 17. und 18. Juni in der Jangchung-Sporthalle in Seoul statt.