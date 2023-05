Sängerin und Schauspielerin Han Seung-yeon kehrt mit Liebeskomödie auf die Leinwand zurück

ⓒ Galleon Entertainment

Han Seung-yeon kehrt mit einer Liebeskomödie, die im kommenden Juli ins Kino kommen wird, auf die Leinwand zurück. Vor zwei Jahren hatte sie 2021 für ihre Leistung als Hauptdarstellerin in der Horrorkomödie „Show Me the Ghost“ beim 25. Bucheon International Fantastic Film Festival den Special Mention Award der Fantastic Actor Jury gewonnen.

Han ist als Mitglied der Girlgroup Kara gut bekannt. Sie hatte schon als Kind ihr Schauspieldebüt gegeben und konnte auch als Erwachsene ihr schauspielerisches Talent unter Beweis stellen. In der Liebeskomödie „How to Fall in Love with the Worst Neighbor: Untact Love“, die im Juli ihren Kinostart feiert, ist sie in der weiblichen Hauptrolle Hong La-ni zu sehen.