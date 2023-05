Hochspringer Woo Sang-hyeok gewinnt Grand Prix in Yokohama

ⓒ YONHAP News

Hochspringer Woo Sang-hyeok hat erstmals in diesem Jahr bei einem internationalen Wettbewerb gewonnen. Beim Seiko Golden Grand Prix im japanischen Yokohama belegte der 27-Jährige mit übersprungenen 2,29 Meter im Finale den ersten Platz.





Der Zweite Joel Baden aus Australien hatte zwar ebenfalls 2,29 Meter überwunden, Woo schaffte jedoch diese Höhe im ersten und Baden erst im zweiten Versuch.





Der Golden Grand Prix ist Teil der World Athletics Continental Tour und zählt zu den Gold-Meetings, der höchsten Kategorie dieser Leichtathletik-Serie. Woo ist der erste Südkoreaner, der diesen prestigeträchtigen Wettbewerb gewinnen konnte.





Sieben von neun Teilnehmern starteten bei einer Höhe von 2,15 Metern. Woo hatte jedoch bei 2,20 Meter angefangen und diese Höhe schon im ersten Versuch ohne Schwierigkeiten übersprungen. 2,29 Meter hatte er ebenfalls sofort gemeistert. Danach waren nur noch Woo Sang-hyeok und Joel Baden im Wettkampf verblieben. Woo ließ die Latte auf 2,30 Meter auflegen, riss die Latte aber. Baden scheiterte an der Höhe von 2,35 Meter.





Woo Sang-hyeok war in diesem Jahr, einschließlich des Golden Grand Prix, bei vier Wettbewerben angetreten. Bei den Hallen-Asienmeisterschaften sowie beim Diamond League Meeting in Doha belegte er den zweiten Platz. Bei den nationalen Auswahlwettbewerben für die Teilnahme an den Asienmeisterschaften in Doha ging er als Sieger hervor.