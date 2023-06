Sportschütze Park Jin-ho gewinnt Gold im Para-Sportschießen

ⓒ Getty Images BankSportschütze Park Jin-ho hat beim Weltcup im Para-Sportschießen die Goldmedaille gewonnen.





Bei dem Wettbewerb im südkoreanischen Changwon konnte der 45-Jährige seinen Sieg in der Kategorie zehn Meter Luftgewehr der Klasse R1 mit einem neuen Weltrekord im Finale bejubeln. Park erzielte 250,05 Punkte und unterbot den bisherigen Weltrekord um 0,1 Punkte.





Mit seinem Sieg sicherte er Südkorea einen weiteren Startplatz für die Paralympischen Spiele 2024. In der Disziplin 10 Meter Luftgewehr R1 können somit zwei südkoreanische Sportschützen an den Paralympischen Spielen im nächsten Jahr teilnehmen.





Park Jin-ho gewann bei den Paralympischen Sommerspielen 2021 in Tokio die Bronzemedaille im 10-Meter-Luftgewehr-Stehend-SH1-Event der Männer und die Silbermedaille im gemischten Wettkampf. Er war damals mit einem paralympischen Weltrekord von 638,9 Punkten in die Vorrunde gekommen. In den Qualifikationsrunden musste er sich mit 0,1 Punkten Rückstand auf den Ersten mit dem zweiten Platz zufriedengeben. Park sagte, dass er im nächsten Jahr bei den Paralympischen Sommerspielen in Paris unbedingt die Goldmedaille gewinnen möchte. Sein nächstes Ziel sei es, in die Nationalauswahl zu kommen.





Bei den Frauen gewann Lee Yun-ri in der Wertung 10 Meter Luftgewehr R2 die Bronzemedaille. Lee hatte 2022 den Weltcup in Changwon in der Disziplin Kleinkaliber Dreistellungskampf 50 Meter mit einem neuen Weltrekord gewonnen. 2008 holte sie in derselben Disziplin Bronze bei den Paralympischen Spielen in Peking und 2016 Bronze in Rio de Janeiro. Die Sportschützin sagte, dass die Paralympics in Paris ihre letzten sein werden, da sie älter werde und auf Medikamente angewiesen sei.





Lee nimmt regelmäßig Muskelrelaxantien für die Entspannung der Muskulatur ein. Ihr Ehemann, Trainer des Jeonnam-Teams, dem auch Lee Yun-ri angehört, sagte, dass sie verglichen mit ansonsten gesunden Menschen die doppelte Menge einnehmen müsse. Trotzdem habe sie bei Wettkämpfen immer wieder Muskelkrämpfe. Die beiden lernten sich nach einem Verkehrsunfall im Krankenhaus kennen.