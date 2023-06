Nordkoreaner dürfen nach IOC-Sperre wieder an internationalen Wettkämpfen teilnehmen

ⓒ YONHAP NewsNordkorea nimmt nach drei Jahren und sechs Monaten wieder an internationalen Wettkämpfen im Gewichtheben teil. Der Gewichtheber-Weltverband IWF gab die Liste der Gewichtheber bekannt, die im Juni beim ersten IWF-Grandprix in Kuba an den Start gehen. Auf der Liste stehen auch 14 Nordkoreaner.





Nordkorea war wegen der Coronapandemie den Olympischen Spielen in Tokio ferngeblieben, ohne das IOC rechtzeitig darüber zu informieren. Das IOC hatte deshalb für nordkoreanische Sportler eine Sperre für die Teilnahme an internationalen Wettkämpfen verhängt. Die Sperre dauerte bis Ende letzten Jahres, sodass nordkoreanische Athleten wieder an internationalen Wettbewerben teilnehmen dürfen. Damit kann Nordkorea auch zu den Asienspielen in Hangzhou im September und den Olympischen Spielen im nächsten Jahr in Paris wieder Sportler schicken.





Gewichtheben ist die Disziplin, in der Nordkorea bisher 18 und damit die meisten olympischen Medaillen gewonnen hat.