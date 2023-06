Freundschaftsspiel zwischen SSC Neapel und RCD Mallorca in Korea kommt doch nicht zustande

ⓒ YONHAP NewsEin Freundschaftsspiel zwischen den Fußballvereinen SSC Neapel und RCD Mallorca in Korea ist nicht zustande gekommen. In den beiden Vereinen sind jeweils die koreanischen Fußballspieler Kim Min-jae und Lee Kang-in aktiv.





Der koreanische Fußballverband teilte letzte Woche mit, den Organisatoren des Fußballspiels mitgeteilt zu haben, keine Genehmigung dafür erteilen zu können. Denn die vom Fußballverband genannten Auflagen seien nicht erfüllt worden.





Zwei Unternehmen im Bereich der Sportförderung, Promoter Untouchable und Stadion Ex, hatten für den 8. und 10. Juni zwei Spiele der Vereine SSC Neapel und RCD Mallorca vorbereitet. Die Spiele sollten im Sangam WM Stadion in Seoul und im Stadion von Goyang stattfinden. Am 10. Juni gibt es aber auch den sechsten Spieltag der K-League. Der Fußballverband hatte aus diesem Grund am 19. Mai bereits mitgeteilt, keine Genehmigung für das Event erteilen zu können.





Die beiden Sportunternehmen wurden zudem dazu aufgefordert, mitzuteilen, ob sie auch mit nur einem Spiel am 8. Juni einverstanden wären. Sie sollen darüber hinaus Beweise dafür einreichen, dass sie über die nötigen finanziellen Kapazitäten für die Austragung eines Events in dieser Größenordnung verfügten.





Der Verband bot zwei Optionen an. Entweder solle eine Kaution hinterlegt werden, die 10 Prozent der zu erwartenden Einnahmen aus dem ersten Spiel entspreche oder es müsse einen Vertrag über die Entschädigung für den Fall geben, dass die Spieler der Vereine doch nicht anreisen. Laut Angaben des Verbands sei bis 25. März keine der Bedingungen erfüllt worden.