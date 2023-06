Fifty Fifty erzielt unglaubliche Erfolge

ⓒ YONHAP News

Die koreanische Girlgroup Fifty Fifty ist einfach unschlagbar. Sie haben jüngst bei Spotify einen weiteren Rekord aufgestellt. Laut Spotify gebe es über 34,3 Millionen monatliche Hörer und damit wurden sie bei dieser Musikplattform die beste und beliebteste K-Pop-Girlgroup. Die Zahl der Blackpink-Hörer im Zeitraum eines Monats betrug 34,1 Millionen. Fifty Fifty haben die Superstars damit in dieser Wertung übertrumpfen können. Diesen Erfolg haben die Sängerinnen innerhalb von nur 170 Tagen seit ihrem Debüt erreichen können, auch das ist ein Rekord.

An einem weiteren Rekord arbeiten sie, sie haben jüngst den elften Platz in den britischen Official Singles Chart Top 100 besetzt.