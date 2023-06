ENHYPEN mit neuem Album beliebt

ⓒ YONHAP News

Die Boygroup ENHYPEN hat am 21. Mai ihr viertes Minialbum „Dark Blood“ veröffentlicht. Es ist ein Comeback nach etwa zehn Monaten. Gleich am Tag darauf haben sie einen Showcase zum neuen Album veranstaltet.

Das Lied „Bite me“ aus dem Album ist ein Lied des Genres Pop. Verschiedene Mitglieder haben am Lied und an der Choreographie mitgewirkt. Das Musikvideo zum Lied kommt bei den Fans besonders gut an.

ENHYPEN meinten, dass sie angefangen im letzten Jahr bis dieses Jahr auf einer Welttournee waren. Dadurch konnten sie sich verbessern, was sie besonders stolz mache. Besonders ihren Fans seien sie dankbar. Denn sie hätten auf fast alle Lieder und Beiträge von ENHYPEN mit positiven Kommentaren reagiert. Sie wollen sich daher besonders anstrengen und den Erwartungen bestens gerecht werden.