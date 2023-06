N.Flying wird acht Jahre alt

ⓒ FNC Entertainment

Die Band N.Fying hat anlässlich ihres achten Bühnenjubiläums einen Fansong veröffentlicht. Genau am 20. Mai konnte man auf Musikseiten das Lied „Blue Moon“ und auch das Musikvideo dazu hören und sehen, denn an dem Tag wurde die Digital Single „Once in a Blue Moon“ veröffentlicht. Insgesamt sind es zwei Lieder, die beide den Fans gewidmet sind. Der Anführer der Gruppe Lee Seung-hyup hat beide Songs geschrieben. Die schönen Klavierklänge begleiten den Gesang der Sänger. Mit dem Lied „Tree“ wollen die Künstler die Hörer ermutigen.

N.Flying sind derzeit sehr beschäftigt. Am 13. Mai haben sie am Festival „Beautiful Mint Life“ teilgenommen, am 4. Juni wollen sie am „Awesome Music Festival“ teilnehmen.