Kep1er veranstalten Konzerttour in Japan

Die koreanische Girlgroup Kep1er hat am 20. und 21. Mai ein Konzert in Tokio veranstaltet und damit ihre Japan-Tour begonnen. Dieses Mal treten sie in einer größeren Veranstaltungshalle auf. Sie sagten daher, dass sie sich so einen Moment immer erhofft hätten und seien daher sehr glücklich und dankbar. Sie bekräftigten, dass sie sich sehr gründlich auf ihre Auftritte vorbereitet hätten. Das konnte man beim Konzert sehr gut spüren. Begonnen haben die Girls das Konzert dann mit dem Lied „Giddy“ aus ihrem vierten Minialbum von April dieses Jahres. Auch wurden Lieder von ihrer ersten Single „Fly-Up“ für den japanischen Markt vorgetragen. Die Fans waren einfach begeistert.

Weiter wollen sie am 2. und 3. Juni in Nagoya sowie am 10. und 11. Juni in Kobe auftreten.