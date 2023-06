BTS feiern zehntes Bühnenjubiläum

ⓒ Big Hit Music

Es ist nun zehn Jahre her, seit BTS in die koreanische Musikwelt eingetreten sind. Genau am 13. Juni 2013 debütierten sie. Auch wenn zwei Mitglieder derzeit wegen des Wehrdienstes abwesend sind und daher die Gruppe nicht vollzählig ihren Aktivitäten nachgehen kann, sind sie immer noch sehr gefragt.

Anlässlich ihres zehnten Bühnenjubiläums wurden Briefmarken und Gedenkmedaillen verkauft, Gedenkbücher publiziert und Dokumentarfilme gezeigt. Diese kommen bei den Fans besonders gut an.

Auch in der Stadt Seoul wurden an verschiedenen Orten sogenannte „Army-Roads“ eingerichtet, wo man das Jubiläum von BTS feiern kann.

Zudem wurde bekannt, dass Jimin derzeit mit dem OST-Song „Angel Pt. 1“ die internationalen Charts stürmt. Das Lied und das Musikvideo wurden am 18. Mai veröffentlicht und das Lied kam gleich auf Platz eins der iTunes Charts von 80 verschiedenen Ländern. Damit hat Jimin insgesamt sechs verschiedene Lieder an die Spitze der iTunes Charts gebracht.