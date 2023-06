Rege Aktivitäten von Boygroups der vierten bis fünften Generation

ⓒ C9 Entertainment

Seit dem Spätfrühling kann man rege Aktivitäten von koreanischen Boygroups der vierten bis fünften Generation beobachten.

Die Gruppe EPEX ist am 26. April mit einer neuen Platte wieder in die Musikszene zurückgekehrt. Gleich nach der Herausgabe verkaufte sich das Album binnen einer Woche über 106.000 Mal. Das ist für EPEX eine Rekordzahl. Das Musikvideo zum Lied „Sunshower“ ist beliebt, es wurde binnen einer Woche über 10 Millionen Mal gesehen. Auch gibt es eine Tanz-Challenge auf offiziellen SNS-Seiten.

ATBO hat am 18. Mai ihr drittes Minialbum auf den Markt gebracht. Das Lied „Next to Me“ ist ein New Jack Swing-Lied und man kann das Selbstvertrauen der Sänger besonders gut heraushören. Die Fans sind begeistert, weil sich dieses Lied von den bisherigen wesentlich unterscheidet.

Die Gruppe The Wind, die schon vor dem Debüt Aufmerksamkeit erregt hat, hat nun am 15. Mai endlich debütiert. Sie brachte an dem Tag ihr erstes Minialbum „Beginnig: The Wind Page“ heraus. Das Lied „Island“ aus dem Album hat einen eingängigen Refrain. Ausländische Fans zeigen schon reges Interesse an The Wind. Das Debütalbum ist am 16. Mai in die Top 5 von Top Album Charts von iTunes in drei verschiedenen Ländern gekommen.