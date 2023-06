da ist noch lang noch nicht Schluss

ⓒ Getty Images Bankund zwar mit 66 Jahren, so sang eins der Barde Udo Jürgens. Denn genau so alt sind die formellen diplomatischen Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Korea, die am 25. Mai 1957 aufgenommen wurden. Doch die Beziehungen reichen viel weiter. Die jeweiligen Vorgängerländer, das Deutsche Kaiserreich und das Königreich Joseon, hatten bereits vor knapp 140 Jahren, am 26. November 1883, einen ersten Vertrag über Handel, Freundschaft und Schifffahrt geschlossen. Ein weiteres Jubiläum feiern die koreanischen Bergleute, die vor rund 60 Jahren erstmals in die Bundesrepublik kamen, um für uns unter Tage nach schwarzem Gold zu schürfen (im November oder Dezember 1963, die Angaben dazu variieren). Damals verzehrten sie wie auch die koreanischen Krankenschwestern sich vor lauter Heimweh und Sehnsucht nach Kimchi & Co. Nicht zuletzt dank ihnen hat sich die Lage mittlerweile radikal verändert, koreanische Küche & Kultur gibt es in Deutschland in jeder größeren Stadt. Was hat sich noch alles im deutsch-koreanischen Kulturaustausch in den letzten Jahrzehnten verändert?