Wenn die Kamelien blühen (13) 별것도 아니네

Ausdruck der Woche

Koreanisch: „별것도 아니네; byeolgeotdo anine“

Deutsch: „Das ist doch nichts Besonderes“





Erklärung

Der Ausdruck setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen.





별것 Nomen für „etwas Außergewöhnliches“

-도 Postposition zur Betonung einer Ausnahme, einer unerwarteten Situation

아니- Verbstamm des Verbs 아니다 für „nicht sein“

-네 nicht-höfliche Imperativendung









Der Ausdruck „별것도 아니네“ bedeutet wortwörtlich so viel wie „Das ist nicht außergewöhnlicher als erwartet“. Der Sprecher erwartet etwas ganz Besonderes oder Außergewöhnliches, was sich aber aus seiner Sicht als etwas beinahe Gewöhnliches oder als etwas ohne große Bedeutung herausstellt. Der Ausdruck steht also für „Das ist doch nichts Besonderes“ oder „Das ist doch nichts“, was je nach Kontext spöttisch und abwertend, oder auch erleichtert ausgesprochen werden kann.

Für die höfliche Form ist noch das Höflichkeitssuffix -요 am Ende erforderlich: 별것도 아니네요.





Ergänzungen

전복: Nomen für „Seeohren“

골뱅이: Nomen für „Blasen-Mondschnecken“