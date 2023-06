China motiviert angesichts hoher Jugendarbeitslosigkeit zum Umzug aufs Land

ⓒ YONHAP NewsAngesichts hoher Jugendarbeitslosigkeit schafft die chinesische Regierung in ländlichen Gebieten Arbeitsplätze und empfiehlt jungen Menschen in den Städten den Umzug aufs Land. Die Hongkonger Zeitung „South China Morning Post“, kurz SCMP, berichtete am 29. Mai, dass die chinesische Regierung verstärkt neue Initiativen ergreife, die an die Bewegung „Down to the Countryside“ in der Mao Zedung-Ära erinnern. In der damaligen Zeit der Großen Proletarischen Kulturrevolution in China wurden Intellektuelle und junge Menschen aus den Städten aufs Land geschickt, um den sogenannten bäuerlichen Sozialismus und den Wert von Landwirtschaft zu lernen.





Nach dem Bericht von SCMP hat die chinesische Provinz Guangdong den Plan aufgestellt, bis Ende 2025 300.000 Hochschulabsolventen in ländliche Gebiete zu schicken. Nach diesem im vergangenen Februar veröffentlichten Plan werden sie auf dem Lande als Basiskader, Unternehmer oder Freiwillige arbeiten. Auch die meisten anderen Provinzen führen ähnliche Programme durch. Auch früher gab es bereits ähnliche Programme. In diesem Jahr scheint die chinesische Regierung angesichts der rasant steigenden Arbeitslosigkeit nach dreijähriger Null-Covid-Politik größeres Gewicht auf die Umsiedlung junger Menschen in ländliche Gebiete zu legen.





Die Jugendarbeitslosigkeit in China hat im vergangenen Monat mit 20,4 Prozent seit 2018 erstmals die Marke von 20 Prozent überschritten. Die Regierung hat verschiedene Maßnahmen zur Stabilisierung der Beschäftigung junger Menschen vorgestellt. Aber weil auch seit der Lockerung der Corona-Schutzmaßnahmen die Erholung der Wirtschaft nicht schnell genug vorankommt, seien private Unternehmen nicht in der Lage, neue Mitarbeiter einzustellen, so dass die Arbeitslosenquote nicht zurückgehe. Noch problematischer sei nun, dass die Zahl der Studierenden, die im kommenden Juni und Juli ihr Studium abschließen, den bisher höchsten Stand erreichen wird.





Die Zahl der Uniabsolventen erreicht in diesem Jahr rund 11,6 Millionen, was verglichen mit dem Vorjahr einer Steigerung um 820.000 entspricht. Es ist das erste Mal, dass in China die jährliche Zahl der Hochschulabsolventen die Marke von 11 Millionen überschreitet. Peng Peng, Vorstandsvorsitzender der Guangdong Society of Reform, einer Denkfabrik der Provinzregierung, sagte der Zeitung SCMP gegenüber, der Zweck der Kampagne der Umsiedlung junger Menschen in ländliche Gebiete bestehe darin, ihnen noch mehr Jobchancen zu bieten und ländliche Gebiete wiederzubeleben, in denen Talente und Technologie am meisten benötigt werden. Es wurde bekannt, dass angesichts der hohen Arbeitslosigkeit die Zahl der Bewerber für die Teilnahme an entsprechenden Programmen im Vergleich zu den letzten Jahren stark gestiegen ist.