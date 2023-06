Koreanischer Actionkrimi „The Roundup: No Way Out“ schon vor dem offiziellen Kinostart an der Spitze der Kinocharts

ⓒ ABO Entertainment

Der neue Actionkrimi des Filmstars Ma Dong-seok mit dem Titel „The Roundup: No Way Out“ hat während der vergangenen Feiertage vom 27. bis 29. Mai rund 469.000 Menschen ins Kino gelockt und damit die Kinocharts erobert. Der Film unter der Regie von Lee Sang-yong mit Ma Dong-seok und Lee Joon-hyuk ist der dritte Teil der Crime City-Reihe. Die Reihe begann mit „The Outlaws“ (2017) gefolgt vom zweiten Teil „The Roundup“ (2022). Der zweite Teil wurde von über 12 Millionen Menschen angesehen.

In dem nun in den Kinos laufenden dritten Teil kämpft Detektiv Ma Seok-do gegen eine große Drogenbande, die mit Yakuza, der japanischen Mafia in Verbindung steht.

Der offizielle Kinostart ist der 31. Mai. Die beiden gemeinsamen Filmverleihe ABO Entertainment und PLUSM Entertainment veranstalteten im genannten Zeitraum kostenpflichtige Probevorführungen, die von 469.000 Menschen besucht wurden, so dass der Film am 29. Mai, damit bereits vor dem offiziellen Kinostart in den Kinocharts Rang 1 belegte.