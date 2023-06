Eiskunstläufer Cha Jun-hwan tritt in KBS-Unterhaltungsprogramm „2 Days & 1 Night“ auf

ⓒ YONHAP News

Der südkoreanische Eiskunstläufer Cha Jun-hwan, der Vize-Weltmeister des Jahres 2023, tritt in der KBS-Unterhaltungssendung „2 Days & 1 Night“ auf. Von der beliebten Unterhaltungssendung von KBS, die im August 2007 gestartet wurde, wird nun die vierte Staffel immer am Sonntagabend gezeigt. Zur Besetzung zählen Yeon Jung-hoon, Kim Jong-min, Moon Se-yoon, DinDin, Na In-woo und Yoo Seon-ho. Cha mit dem Beinamen „Eiskunstlauf-Prinz“ soll in der Sendung als Gast auftreten. Wann genau die Ausgabe mit dem Eiskunstläufer im Fernsehen laufen wird, steht aber noch nicht fest.