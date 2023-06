Fleischlos in Korea

ⓒ Getty Images BankSeit dem Wirtschaftswunder vom Han-Fluss gilt es in Südkorea als Zeichen von Wohlstand, bei fast jeder Mahlzeit Fleisch zu servieren. Die Preise sanken kontinuierlich, besonders bei Import-Fleisch, wenn auch nicht so tief wie in Deutschland, doch Obst und Gemüse wurden teurer, sodass viele Koreaner eine fleischlose Ernährung inzwischen schlicht für zu teuer halten. Tatsächlich muss man für eine vegetarische oder gar vegane Ernährung in Südkorea viel mehr Aufwand und Geld aufbringen, sodass einige Expats ihren mitgebrachten Vegetarismus irgendwann aufgegeben haben. Spätestens seit dem Film „Okja“ (2017) von Bong Joon-ho über die Rettung eines Superschweins vor dem Schlachthaus wird das Bewusstsein über Tierwohl und Umweltschutz immer stärker, und zusammen mit dem allgemeinen Gesundheitstrend ist ein wachsender Markt für fleischlose Lebensmittel entstanden, der eine steigende Anzahl von Vegetariern immer besser versorgt. Vegane Restaurants kann man z.B. über diese App finden: www.happycow.net