Bedeutung von Papier im Alltag und in der Kultur Koreas

Papier hat in der Kultur Koreas einen wichtigen Stellenwert als Medium und Material für die Herstellung von Gebrauchsgegenständen. Papier ist eng verknüpft mit der traditionellen Lebensweise der Koreaner. Eine Ausstellung im Horim Museum in Seoul zeigt den Prozess der Entwicklung von Papier als Dokument zu kunstgewerblichen Produkten, die im Alltag gebraucht werden.

Die Ausstellung präsentiert in drei Sektionen Kulturgüter und Werke aus Papier. In der ersten Sektion sind alte Bücher und Dokumente zur Schau gestellt. Im zweiten Bereich stoßen Besucher auf kunstgewerbliche Gegenstände aus Papier, die die Gelehrten und Literaten verwendet hatten. In der dritten Sektion sind verschiedene kunstgewerbliche Gegenstände, die im Alltag gebräuchlich waren, zu sehen.